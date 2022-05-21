Лига чемпионов21 мая 2022, 20:00 | Обновлено 21 мая 2022, 20:45
703
0
Барселона – Лион. Финал женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
21 мая в 20:00 проходит финальный матч женского еврокубкового турнира
21 мая 2022, 20:00 | Обновлено 21 мая 2022, 20:45
703
0
21 мая в 20:00 в итальянском Турине проходит финальный матч женской Лиги чемпионов.
Барселона – Лион. Финал женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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