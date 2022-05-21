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Лига чемпионов
21 мая 2022, 20:00 | Обновлено 21 мая 2022, 20:45
703
0

Барселона – Лион. Финал женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

21 мая в 20:00 проходит финальный матч женского еврокубкового турнира

21 мая 2022, 20:00 | Обновлено 21 мая 2022, 20:45
703
0
Барселона – Лион. Финал женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая в 20:00 в итальянском Турине проходит финальный матч женской Лиги чемпионов.

Барселона – Лион. Финал женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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