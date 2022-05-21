Рууд выиграл турнир в Женеве, Норри – в Лионе

Состоялись финальные матчи в рамках турниров ATP 250 в Женеве и Лионе.

В Швейцарии свой титул защитил норвежец Каспер Рууд, который в непростом матче переиграл Жоау Соузу из Португалии.

Во Франции британец Кэмерон Норри одолел Алекса Молчана из Словакии.

Женева. Финал

Каспер Рууд (Норвегия) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:6(3), 4:6, 7:6(1)

Лион. Финал

Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:3, 6:7(3), 6:1