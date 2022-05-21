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  4. Рууд выиграл турнир в Женеве, Норри – в Лионе
ATP
21 мая 2022, 20:13 |
108
0

Рууд выиграл турнир в Женеве, Норри – в Лионе

Каспер защитил титул в Швейцарии

21 мая 2022, 20:13 |
108
0
Рууд выиграл турнир в Женеве, Норри – в Лионе
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Состоялись финальные матчи в рамках турниров ATP 250 в Женеве и Лионе.

В Швейцарии свой титул защитил норвежец Каспер Рууд, который в непростом матче переиграл Жоау Соузу из Португалии.

Во Франции британец Кэмерон Норри одолел Алекса Молчана из Словакии. 

Женева. Финал
Каспер Рууд (Норвегия) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:6(3), 4:6, 7:6(1)

Лион. Финал
Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:3, 6:7(3), 6:1

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Каспер Рууд Жоао Соуза Алекс Молчан Кэмерон Норри ATP Женева ATP Лион
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Источник Sport.ua
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