ATP21 мая 2022, 20:13 |
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Рууд выиграл турнир в Женеве, Норри – в Лионе
Каспер защитил титул в Швейцарии
21 мая 2022, 20:13 |
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Состоялись финальные матчи в рамках турниров ATP 250 в Женеве и Лионе.
В Швейцарии свой титул защитил норвежец Каспер Рууд, который в непростом матче переиграл Жоау Соузу из Португалии.
Во Франции британец Кэмерон Норри одолел Алекса Молчана из Словакии.
Женева. Финал
Каспер Рууд (Норвегия) – Жоау Соуза (Португалия) – 7:6(3), 4:6, 7:6(1)
Лион. Финал
Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:3, 6:7(3), 6:1
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