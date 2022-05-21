Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сборная Украины все еще нацелена провести один контрольный матч до поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня.

Сейчас возникли проблемы с тем, чтобы провести контрольные матчи 23 и 26 мая, поэтому, скорее всего, пройдет только один спарринг.

Наиболее вероятным соперником остается ДР Конго, о чем ранее заявил тренер Александр Петраков.