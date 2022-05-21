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Чемпионат мира
21 мая 2022, 20:22 | Обновлено 21 мая 2022, 21:35
2371
0

Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг

О двух встречах договориться не удалось

21 мая 2022, 20:22 | Обновлено 21 мая 2022, 21:35
2371
0
Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
uaf.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сборная Украины все еще нацелена провести один контрольный матч до поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня.

Сейчас возникли проблемы с тем, чтобы провести контрольные матчи 23 и 26 мая, поэтому, скорее всего, пройдет только один спарринг.

Наиболее вероятным соперником остается ДР Конго, о чем ранее заявил тренер Александр Петраков.

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