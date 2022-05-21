Чемпионат мира21 мая 2022, 20:22 | Обновлено 21 мая 2022, 21:35
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Сборная Украины до матча с Шотландией проведет один спарринг
О двух встречах договориться не удалось
21 мая 2022, 20:22 | Обновлено 21 мая 2022, 21:35
2371
0
По информации журналиста Игоря Бурбаса, сборная Украины все еще нацелена провести один контрольный матч до поединка плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии 1 июня.
Сейчас возникли проблемы с тем, чтобы провести контрольные матчи 23 и 26 мая, поэтому, скорее всего, пройдет только один спарринг.
Наиболее вероятным соперником остается ДР Конго, о чем ранее заявил тренер Александр Петраков.
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