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  4. Объявить могут сегодня. Мбаппе подпишет с ПСЖ контракт на 3 года
Франция
21 мая 2022, 19:35 |
334
0

Объявить могут сегодня. Мбаппе подпишет с ПСЖ контракт на 3 года

Игрок решил остаться в Париже

21 мая 2022, 19:35 |
334
0
Объявить могут сегодня. Мбаппе подпишет с ПСЖ контракт на 3 года
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских и французских СМИ, форвард Килиан Мбаппе сделал окончательный выбор между ПСЖ и «Реалом».

Игрок сообщил президенту мадридского клуба о том, что решил остаться в парижской команде. Мбаппе подпишет контракт на три года.

Официально об этом могут объявить сегодня после завершения матча последнего тура Лиги 1.

Парижане уже планируют устроить вечеринку в честь того, что Килиан решил остаться.

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ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид
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Источник Sky Sports
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