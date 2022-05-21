Франция21 мая 2022, 19:35 |
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Объявить могут сегодня. Мбаппе подпишет с ПСЖ контракт на 3 года
Игрок решил остаться в Париже
21 мая 2022, 19:35 |
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По информации испанских и французских СМИ, форвард Килиан Мбаппе сделал окончательный выбор между ПСЖ и «Реалом».
Игрок сообщил президенту мадридского клуба о том, что решил остаться в парижской команде. Мбаппе подпишет контракт на три года.
Официально об этом могут объявить сегодня после завершения матча последнего тура Лиги 1.
Парижане уже планируют устроить вечеринку в честь того, что Килиан решил остаться.
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