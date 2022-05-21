Объявить могут сегодня. Мбаппе подпишет с ПСЖ контракт на 3 года

По информации испанских и французских СМИ, форвард Килиан Мбаппе сделал окончательный выбор между ПСЖ и «Реалом».

Игрок сообщил президенту мадридского клуба о том, что решил остаться в парижской команде. Мбаппе подпишет контракт на три года.

Официально об этом могут объявить сегодня после завершения матча последнего тура Лиги 1.

Парижане уже планируют устроить вечеринку в честь того, что Килиан решил остаться.