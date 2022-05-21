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  4. Если сезон начнется. Оболонь может стартовать в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 19:15 |
516
0

Если сезон начнется. Оболонь может стартовать в УПЛ

Киевляне имеют шансы быть в УПЛ

21 мая 2022, 19:15 |
516
0
Если сезон начнется. Оболонь может стартовать в УПЛ
fc.obolon.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб «Оболонь» может следующий сезон провести в УПЛ. Если чемпионат начнется, то киевляне рассматриваются в качестве одного из вариантов.

«Да, я так понимаю, такой вариант рассматривается. Если будет нужно, то «Оболонь» может быть в УПЛ. Клуб отвечает инфраструктурным требованиям».

«Мы понимаем, что «Мариуполь» играть не будет, «Десна», скорее всего, не будет, так что Оболонь», если захочет, сможет выступать в УПЛ», - сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что в случае старта нового сезона из Первой лиги точно поднимутся «Металлист» и «Кривбасс», а также обсуждается переход в УПЛ «Оболони» и «Альянса».

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Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу
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Источник Циганик LIVE
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