Если сезон начнется. Оболонь может стартовать в УПЛ
Киевляне имеют шансы быть в УПЛ
По информации журналиста Игоря Цыганыка, клуб «Оболонь» может следующий сезон провести в УПЛ. Если чемпионат начнется, то киевляне рассматриваются в качестве одного из вариантов.
«Да, я так понимаю, такой вариант рассматривается. Если будет нужно, то «Оболонь» может быть в УПЛ. Клуб отвечает инфраструктурным требованиям».
«Мы понимаем, что «Мариуполь» играть не будет, «Десна», скорее всего, не будет, так что Оболонь», если захочет, сможет выступать в УПЛ», - сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что в случае старта нового сезона из Первой лиги точно поднимутся «Металлист» и «Кривбасс», а также обсуждается переход в УПЛ «Оболони» и «Альянса».
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