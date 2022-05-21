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Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 18:29 | Обновлено 21 мая 2022, 18:40
86
0

Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»

А кто будет нести ответственность?

21 мая 2022, 18:29 | Обновлено 21 мая 2022, 18:40
86
0
Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»
fcrukh.com

Президент «Руха» Григорий Козловский заявил о том, что его клуб готов проводить матчи УПЛ даже во время воздушных тревог и запусков ракет со стороны российских оккупантов.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы чемпионат состоялся на территории Украины. Для наших людей. ФК «Рух» готов даже при бомбардировках, при воздушных тревогах играть. Это то, что нужно болельщикам. Для поднятия духа».

«Но если будет невозможно играть в Украине, то нужно собираться клубами и решать. Как решить большинство - так и будет. Я предложу тогда играть в Польше, Словакии или Венгрии», - сказал Козловский.

Встреча клубов УПЛ должна состояться 27 мая.

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Рух Львов Григорий Козловский чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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