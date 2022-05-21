Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести за три месяца»
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 17:55 | Обновлено 21 мая 2022, 18:58
1334
5

Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести за три месяца»

Президент УАФ – о предстоящем сезоне в УПЛ

21 мая 2022, 17:55 | Обновлено 21 мая 2022, 18:58
1334
5
Андрей ПАВЕЛКО: «Чемпионат УПЛ можно провести за три месяца»
УАФ. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о вариантах проведения следующего чемпионата УПЛ:

«Есть около 5-6 вариантов развития футбола в Украине. Будем их отрабатывать. Уже после единого решения всех президентов клубов мы будем выходить на объединяющий всех вариант. Его будем отрабатывать более подробно.

Я уверен, что есть вариант за границей, есть сокращенный – с марта следующего года: за 3 месяца провести. Есть вариант, что чемпионат примут несколько регионов. Это касается не только футбола, но и всех видов спорта».

По теме:
Если сезон начнется. Оболонь может стартовать в УПЛ
Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»
Черноморец намерен участвовать в новом сезоне, Григорчук останется тренером
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТК Футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Теннис | 20 мая 2022, 22:48 9
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF
Уимблдон прокомментировал скандальное решение ATP, WTA и ITF

В Лондоне недовольны этим решением, но будут стоять на своем

Трое без Монзуль. Женщины-арбитры, которым ФИФА доверилась на ЧМ-2022
Футбол | 21 мая 2022, 11:36 4
Трое без Монзуль. Женщины-арбитры, которым ФИФА доверилась на ЧМ-2022
Трое без Монзуль. Женщины-арбитры, которым ФИФА доверилась на ЧМ-2022

В числе избранных – одна европейка, одна азиатка и одна африканка

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 21.05.2022, 08:43
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
Теннис | 20.05.2022, 22:22
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
Футбол | 21.05.2022, 15:13
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
Новини партнерів
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DSH88
А если результаты матчей определять подбрасывая  монетку то и за 3 часа можно уложиться.
Ответить
+4
Владимир Иванович
павелке кровь из носа надо провести чемпионат и кубок страны, иначе УЕФА не выделить денег на УАФ и это будет существенный удар по зарплатам функционеров на всех уровнях. Но откуда у него такая уверенность, что ракеты окупантов не прилетят на наши стадионы? Подозрительная уверенность...
Ответить
+3
Саша Денисов
30 туров за три месяца, при условии, что большинство команд не будут иметь до этого игровой практики. Весёлый вариант павелка придумал. А про еврокубки забыл? Или уверен, что к тому времени все наши команды вылетят?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Hg
С марта следующего года!
Вот это уже трезвые заявления.
А пока стране нужны рельсы, шпалы, контактные линии, подстанции и т.д.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
20.05.2022, 09:00
Другие виды
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
21.05.2022, 11:50 6
Футбол
«Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
«Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
20.05.2022, 15:55 3
Война
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
20.05.2022, 19:12
Другие виды
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
21.05.2022, 10:00 1
Футбол
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
19.05.2022, 23:42 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
20.05.2022, 18:45
Хоккей
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
20.05.2022, 23:17 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем