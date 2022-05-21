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Италия
21 мая 2022, 15:13 | Обновлено 21 мая 2022, 15:16
552
0

ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

21 мая 2022, 15:13 | Обновлено 21 мая 2022, 15:16
552
0
ВИДЕО. Коноплянка остается, Супряга не нужен, ставим на Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Коноплянка продлил контракт с Краковией
2.Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
3. Боруссия Дортмунд уволила тренера
4. Прогноз на матч Фиорентина – Ювентус

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Источник Sport.ua
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