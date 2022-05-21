Другие новости21 мая 2022, 15:09 | Обновлено 21 мая 2022, 15:14
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Орлов вышел в финал 25-тысячника в Хорватии
Украинец поборется за титул
21 мая 2022, 15:09 | Обновлено 21 мая 2022, 15:14
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Владислав Орлов одержал победу в 1/2 финала 25-тысячника ITF в Хорватии.
Украинский теннисист в двух сетах обыграл Саймона Карра из Ирландии.
Осиек. 1/2 финала
Владислав Орлов (Украина) – Саймон Карр (Ирландия) – 6:3, 6:4
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