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21 мая 2022, 15:09 | Обновлено 21 мая 2022, 15:14
66
0

Орлов вышел в финал 25-тысячника в Хорватии

Украинец поборется за титул

21 мая 2022, 15:09 | Обновлено 21 мая 2022, 15:14
66
0
Орлов вышел в финал 25-тысячника в Хорватии
АТР. Владислав Орлов

Владислав Орлов одержал победу в 1/2 финала 25-тысячника ITF в Хорватии.

Украинский теннисист в двух сетах обыграл Саймона Карра из Ирландии.

Осиек. 1/2 финала
Владислав Орлов (Украина) – Саймон Карр (Ирландия) – 6:3, 6:4

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Источник Sport.ua
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