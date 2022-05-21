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Чемпионат мира
21 мая 2022, 10:40 | Обновлено 21 мая 2022, 10:43
10
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Большая часть Европы будет болеть за Украину»

Специалист – о главном поединке года для команды Александра Петракова

21 мая 2022, 10:40 | Обновлено 21 мая 2022, 10:43
10
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Большая часть Европы будет болеть за Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора на ЧМ 2022 против Шотландии.

«Жду наш моральный настрой. Ребята подготовятся, не хочу говорить - к последнему бою, к серьезному матчу, который не только вся страна, не только люди, болельщики, а и большая часть Европы», - уверен Федецкий.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Артем Федецкий сборная Украины по футболу Александр Петраков сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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