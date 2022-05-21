Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Большая часть Европы будет болеть за Украину»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора на ЧМ 2022 против Шотландии.

«Жду наш моральный настрой. Ребята подготовятся, не хочу говорить - к последнему бою, к серьезному матчу, который не только вся страна, не только люди, болельщики, а и большая часть Европы», - уверен Федецкий.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.