Чемпионат мира21 мая 2022, 10:40 | Обновлено 21 мая 2022, 10:43
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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Большая часть Европы будет болеть за Украину»
Специалист – о главном поединке года для команды Александра Петракова
21 мая 2022, 10:40 | Обновлено 21 мая 2022, 10:43
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Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал подготовку национальной команды к поединку отбора на ЧМ 2022 против Шотландии.
«Жду наш моральный настрой. Ребята подготовятся, не хочу говорить - к последнему бою, к серьезному матчу, который не только вся страна, не только люди, болельщики, а и большая часть Европы», - уверен Федецкий.
Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.
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