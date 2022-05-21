Президент Атлетико: «Гризманн – один из лучших в мире. Он остается у нас»
Форвард продолжит играть за «матрасников»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который в этом сезоне играет за «Атлетико» на правах аренды, и в следующем сезоне будет выступать в Мадриде. Об этом рассказал президент «матрасников» Энрике Сересо.
«Для меня Гризманн входит в тройку-четверку лучших футболистов мира. Он игрок «Атлетико», у него контракт, так что он остается», - сказал Сересо.
Отметим, что в арендном соглашении Гризманна есть пункт продления еще на сезон. Сумма выкупа форварда составляет 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Гризманн провел 38 матчей за «Атлетико», забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
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