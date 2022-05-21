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  4. Клопп побережет Салаха перед финалом Лиги чемпионов
Англия
21 мая 2022, 09:24 | Обновлено 21 мая 2022, 09:25
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Клопп побережет Салаха перед финалом Лиги чемпионов

Форвард «Ливерпуля» вряд ли сыграет в последнем туре АПЛ

21 мая 2022, 09:24 | Обновлено 21 мая 2022, 09:25
401
0
Клопп побережет Салаха перед финалом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что, скорее всего, побережет лидера команды Мохамеда Салаха в последнем туре АПЛ.

«Я рад, что Салах и Вирджил ван Дейк вернулись в общую группу. Конечно, я бы хотел, чтобы все они смогли принять участие в последнем матче чемпионата. Но сейчас я не могу сказать точно, смогут ли ребята играть.

На самом деле я хорошо понимаю голевую битву Салаха с Сон Хын Мином, но у нас нет права рисковать им. Сам Мохамед не хочет рисковать, в этом нет никаких сомнений», — сказал Клопп.

Напомним, в последнем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится в воскресенье, 22 мая. 

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая.

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Мохамед Салах Ливерпуль Юрген Клопп
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Источник ESPN
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