Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург
Экс-наставник «Монако» Нико Ковач станет рулевым немецкой команды
Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач летом станет новым наставником «Вольфсбурга».
По данным источников, контракт специалиста с клубом уже согласован, и вскоре последует официальное объявление.
Договор Ковача с немецкой командой будет рассчитан на три сезона, до 2025 года. Интересно, что недавно 50-летний специалист отклонил предложение от «Боруссии» Мёнхенгладбах.
Ковач до 1 января работал в «Монако», а перед тем с «Баварией» стал чемпионом Германии, выиграл национальный кубок и суперкубок.
«Вольфсбург» в сезоне 2021/22 финишировал на 12-м месте в Бундеслиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боссы клуба отказалось выполнить важную просьбу украинского специалиста
Наставнику «сине-желтых» пришлось принять непростое решение