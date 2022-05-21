Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург

Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач летом станет новым наставником «Вольфсбурга».

По данным источников, контракт специалиста с клубом уже согласован, и вскоре последует официальное объявление.

Договор Ковача с немецкой командой будет рассчитан на три сезона, до 2025 года. Интересно, что недавно 50-летний специалист отклонил предложение от «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Ковач до 1 января работал в «Монако», а перед тем с «Баварией» стал чемпионом Германии, выиграл национальный кубок и суперкубок.

«Вольфсбург» в сезоне 2021/22 финишировал на 12-м месте в Бундеслиге.