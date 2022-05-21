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  4. Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург
Германия
21 мая 2022, 01:39 | Обновлено 21 мая 2022, 02:10
70
0

Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург

Экс-наставник «Монако» Нико Ковач станет рулевым немецкой команды

21 мая 2022, 01:39 | Обновлено 21 мая 2022, 02:10
70
0
Стало известно, какой тренер летом возглавит Вольфсбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач летом станет новым наставником «Вольфсбурга».

По данным источников, контракт специалиста с клубом уже согласован, и вскоре последует официальное объявление.

Договор Ковача с немецкой командой будет рассчитан на три сезона, до 2025 года. Интересно, что недавно 50-летний специалист отклонил предложение от «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Ковач до 1 января работал в «Монако», а перед тем с «Баварией» стал чемпионом Германии, выиграл национальный кубок и суперкубок.

«Вольфсбург» в сезоне 2021/22 финишировал на 12-м месте в Бундеслиге.

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Нико Ковач Монако Вольфсбург назначение тренера
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Источник Kicker
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