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  4. Цыганык рассказал, почему Шевченко ушел из Дженоа
Италия
20 мая 2022, 23:57 |
382
0

Цыганык рассказал, почему Шевченко ушел из Дженоа

Боссы клуба отказалось выполнить важную просьбу украинского специалиста

20 мая 2022, 23:57 |
382
0
Цыганык рассказал, почему Шевченко ушел из Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, почему Андрей Шевченко действительно покинул «Дженоа».

«Мы многие темы проговорили с Шевченко по поводу «Дженоа». И он поведал историю очень критическую для него. Когда Шевченко соглашался принимать «Дженоа», у него было одно условие: спортивным директором должен быть Вальтер Сабатини. Это очень известный технический спортивный директор многих клубов. Один из самых известных спортивных директоров, работавших в Италии. И Шевченко перед тем как прийти в «Дженоа» с ним поговорил и договорился о том, что они будут вместе работать. Но руководство клуба отказалось от услуг Сабатини. И это была проблема для Шевченко. Взяли совсем другого человека, не итальянца.

А Шевченко хотел, чтобы рядом с ним работал итальянец, хорошо понимающий итальянский рынок. И тогда можно было бы говорить о том, чтобы строить команду, которая сохранит прописку в Серии А. Руководство «Дженоа» обещало Шевченко подписать Сабатини, но когда украинец уже работал главным тренером, боссы клуба отказались брать этого итальянского специалиста. И Сабатини начал работать с «Салернитаной». И теперь «Дженоа» вылетает из Серии А, а у «Салернитаны» есть все шансы остаться. И как раз то, что не удалось работать с Вальтером Сабатин, и стало причиной прекращения сотрудничества Шевченко с «Дженоа», – сказал журналист во время своей авторской программы Цыганык LIVE.

Шевченко работал в «Дженоа» с начала ноября прошлого года до середины января 2022-го.

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Игорь Цыганык Андрей Шевченко Дженоа
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Источник FootballHub
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