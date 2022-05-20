ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался об игре Александра Пихаленка в составе сборной Украины.

«Каждый день он показывает, что является невероятным талантом. У него компьютер в голове. Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари. Он играет на несколько секунд быстрее других. Принимать решение ему позволяет талант и интеллект», – сказал Йовичевич.

Отметим, что Пихаленок отличился за сборную в матчах против «Боруссии М» и «Эмполи».