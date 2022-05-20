Чемпионат мира20 мая 2022, 23:38 |
181
1
ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»
Главный тренер «Днепра-1» – о 25-летнем полузащитнике
20 мая 2022, 23:38 |
181
1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался об игре Александра Пихаленка в составе сборной Украины.
«Каждый день он показывает, что является невероятным талантом. У него компьютер в голове. Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари. Он играет на несколько секунд быстрее других. Принимать решение ему позволяет талант и интеллект», – сказал Йовичевич.
Отметим, что Пихаленок отличился за сборную в матчах против «Боруссии М» и «Эмполи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 20 мая 2022, 23:08 1
В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Футбол | 20 мая 2022, 16:55 6
Евгений решил остаться в чемпионате Польши
Другие виды | 20.05.2022, 09:00
Бокс | 20.05.2022, 10:18
Футбол | 20.05.2022, 22:10
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Сейчас и Шахтёр вспомнит,что Пихалёнок его воспитанник,а когда там кроме бразил ни кого не видели,то избавились от Сашка,как от ненужного баласта.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.05.2022, 00:56 2
19.05.2022, 23:42 6
20.05.2022, 07:12 1
19.05.2022, 16:29
20.05.2022, 15:55 2
20.05.2022, 05:50 1
19.05.2022, 12:33 6
20.05.2022, 01:58 9