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  4. ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»
Чемпионат мира
20 мая 2022, 23:38 |
181
1

ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»

Главный тренер «Днепра-1» – о 25-летнем полузащитнике

20 мая 2022, 23:38 |
181
1
ЙОВИЧЕВИЧ: «Пихаленок играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался об игре Александра Пихаленка в составе сборной Украины.

«Каждый день он показывает, что является невероятным талантом. У него компьютер в голове. Он играет сейчас как Паганини на виолончели Страдивари. Он играет на несколько секунд быстрее других. Принимать решение ему позволяет талант и интеллект», – сказал Йовичевич.

Отметим, что Пихаленок отличился за сборную в матчах против «Боруссии М» и «Эмполи».

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Игор Йовичевич Александр Пихаленок Днепр-1
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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aleks8-48
Сейчас и Шахтёр вспомнит,что Пихалёнок его воспитанник,а когда там кроме бразил ни кого не видели,то избавились от Сашка,как от ненужного баласта.
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