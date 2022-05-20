ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов жестко прокомментировал решение ATP и WTA не начислять очки за Уимблдон 2022, прикрепив скриншот сообщения российского пропагандона соловьева.

«Молодцы ATP и WTA, вы осчастливили российского пропагандиста №1, забрав очки с Уимблдона.



Наверное, эта новость обойдет всю остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение.

Нельзя усидеть на двух стульях», – написал Долгополов в твиттере.

Этот же скриншот опубликовали Сергей Стаховский и Марта Костюк.