ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
Украинские теннисисты негодуют
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов жестко прокомментировал решение ATP и WTA не начислять очки за Уимблдон 2022, прикрепив скриншот сообщения российского пропагандона соловьева.
«Молодцы ATP и WTA, вы осчастливили российского пропагандиста №1, забрав очки с Уимблдона.
Наверное, эта новость обойдет всю остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение.
Нельзя усидеть на двух стульях», – написал Долгополов в твиттере.
Этот же скриншот опубликовали Сергей Стаховский и Марта Костюк.
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