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  4. ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
Уимблдон
20 мая 2022, 22:22 |
1311
0

ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»

Украинские теннисисты негодуют

20 мая 2022, 22:22 |
1311
0
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов жестко прокомментировал решение ATP и WTA не начислять очки за Уимблдон 2022, прикрепив скриншот сообщения российского пропагандона соловьева.

«Молодцы ATP и WTA, вы осчастливили российского пропагандиста №1, забрав очки с Уимблдона.
 
Наверное, эта новость обойдет всю остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение.

Нельзя усидеть на двух стульях», – написал Долгополов в твиттере.

Этот же скриншот опубликовали Сергей Стаховский и Марта Костюк.

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Александр Долгополов ATP WTA Уимблдон-2022
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