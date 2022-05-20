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  4. Стивен ДЖЕРРАРД: «Постараемся максимально усложнить задачу Ман Сити»
Англия
20 мая 2022, 21:25 |
1117
3

Стивен ДЖЕРРАРД: «Постараемся максимально усложнить задачу Ман Сити»

Наставник «Астон Виллы» – о чемпионской гонке в АПЛ

20 мая 2022, 21:25 |
1117
3
Стивен ДЖЕРРАРД: «Постараемся максимально усложнить задачу Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Последней преградой для «Манчестер Сити» в погоне за чемпионством в АПЛ является «Астон Вилла» Стивена Джеррарда. Наставник «Астон Виллы» обещает сделать все возможное, чтобы помочь своему родному «Ливерпулю» в борьбе за титул:

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы наши болельщики гордились в последний день сезона. У нас мало времени, чтобы подготовиться к игре с «Манчестер Сити». Мы постараемся максимально усложнить им задачу в борьбе за титул. Будем бороться за все, что сможем».

Перед последним туром «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 очко.

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Источник BBC
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Cherevik22
Астон Вілла👏👏👏👍👍👍Покажіть на що ви здатні💪🔥
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