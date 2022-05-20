Стивен ДЖЕРРАРД: «Постараемся максимально усложнить задачу Ман Сити»

Последней преградой для «Манчестер Сити» в погоне за чемпионством в АПЛ является «Астон Вилла» Стивена Джеррарда. Наставник «Астон Виллы» обещает сделать все возможное, чтобы помочь своему родному «Ливерпулю» в борьбе за титул:

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы наши болельщики гордились в последний день сезона. У нас мало времени, чтобы подготовиться к игре с «Манчестер Сити». Мы постараемся максимально усложнить им задачу в борьбе за титул. Будем бороться за все, что сможем».

Перед последним туром «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 очко.