Серия А определила лучших игроков сезона
Обладатель главной награды станет известен позже
Несмотря на то, что последний тур Серии А еще не сыгран, лига уже определила обладателей наград лучшим игрокам сезона:
Лучший вратарь – Майк Меньян (Милан)
Лучший защитник – Глейсон Бремер (Торино)
Лучший полузащитник – Марсело Брозович (Интер)
Лучший форвард – Чиро Иммобиле (Лацио)
Лучший молодой игрок U23 – Виктор Осимхен (Наполи)
Не был назван только обладатель главного приза – MVP сезона. Его имя станет известно уже после заключительного, 38-го тура чемпионата, который будет сыгран в воскресенье, 22 мая.
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