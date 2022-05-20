Серия А определила лучших игроков сезона

Несмотря на то, что последний тур Серии А еще не сыгран, лига уже определила обладателей наград лучшим игрокам сезона:

Лучший вратарь – Майк Меньян (Милан)

Лучший защитник – Глейсон Бремер (Торино)

Лучший полузащитник – Марсело Брозович (Интер)

Лучший форвард – Чиро Иммобиле (Лацио)

Лучший молодой игрок U23 – Виктор Осимхен (Наполи)

Не был назван только обладатель главного приза – MVP сезона. Его имя станет известно уже после заключительного, 38-го тура чемпионата, который будет сыгран в воскресенье, 22 мая.