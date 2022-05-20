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  4. Серия А определила лучших игроков сезона
Италия
20 мая 2022, 20:55 |
358
0

Серия А определила лучших игроков сезона

Обладатель главной награды станет известен позже

20 мая 2022, 20:55 |
358
0
Серия А определила лучших игроков сезона
legaseriea.it

Несмотря на то, что последний тур Серии А еще не сыгран, лига уже определила обладателей наград лучшим игрокам сезона:

Лучший вратарь – Майк Меньян (Милан)

Лучший защитник – Глейсон Бремер (Торино)

Лучший полузащитник – Марсело Брозович (Интер)

Лучший форвард – Чиро Иммобиле (Лацио)

Лучший молодой игрок U23 – Виктор Осимхен (Наполи)

Не был назван только обладатель главного приза – MVP сезона. Его имя станет известно уже после заключительного, 38-го тура чемпионата, который будет сыгран в воскресенье, 22 мая.

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Источник Серия A
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