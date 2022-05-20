Ньюкасл подпишет голкипера Манчестер Юнайтед

«Ньюкасл» заинтересован в трансфере голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны значительно продвинулись в переговорах, и 25-летний английский вратарь близок к переходу в «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Хендерсон провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и пропустил в них 7 голов. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 18 миллионов евро.