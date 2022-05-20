Англия20 мая 2022, 20:02 |
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Ньюкасл подпишет голкипера Манчестер Юнайтед
Дин Хендерсон продолжит карьеру в составе «Сорок»
20 мая 2022, 20:02 |
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«Ньюкасл» заинтересован в трансфере голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Стороны значительно продвинулись в переговорах, и 25-летний английский вратарь близок к переходу в «Ньюкасл».
В нынешнем сезоне Хендерсон провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и пропустил в них 7 голов. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 18 миллионов евро.
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