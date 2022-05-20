Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл подпишет голкипера Манчестер Юнайтед
Англия
20 мая 2022, 20:02 |
782
0

Ньюкасл подпишет голкипера Манчестер Юнайтед

Дин Хендерсон продолжит карьеру в составе «Сорок»

20 мая 2022, 20:02 |
782
0
Ньюкасл подпишет голкипера Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хендерсон

«Ньюкасл» заинтересован в трансфере голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Стороны значительно продвинулись в переговорах, и 25-летний английский вратарь близок к переходу в «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Хендерсон провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и пропустил в них 7 голов. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 18 миллионов евро.

По теме:
Интер согласовал новый контракт с капитаном
Одноклубник Яремчука отказал Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед собирается купить молодого защитника Барселоны
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон Николо Скира
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге
Футбол | 20 мая 2022, 13:01 4
Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге
Луческу заявил о желании поработать в Бундеслиге

Румын считает, что восточноевропейские специалисты недооценены на континенте

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 20 мая 2022, 07:12 1
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO

Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Футбол | 20.05.2022, 12:16
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Футбол | 19.05.2022, 23:42
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Футбол | 20.05.2022, 19:24
ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
ФОТО. Безус попрощался с Гентом перед последним матчем в сезоне
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
20.05.2022, 09:00
Другие виды
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
19.05.2022, 16:55 1
Футбол
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
Айнтрахт - победитель Лиги Европы!
19.05.2022, 00:56 2
Футбол
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине будет продлено еще на 3 месяца
ОФИЦИАЛЬНО. Военное положение в Украине будет продлено еще на 3 месяца
18.05.2022, 18:17 3
Война
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
19.05.2022, 23:58 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем