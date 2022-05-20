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  4. Орлов вышел в полуфинал 25-тысячника в Хорватии, Белинский проиграл
ITF
20 мая 2022, 19:50 |
133
0

Орлов вышел в полуфинал 25-тысячника в Хорватии, Белинский проиграл

Владислав будет сражаться за путевку в финал

20 мая 2022, 19:50 |
133
0
Орлов вышел в полуфинал 25-тысячника в Хорватии, Белинский проиграл
АТР. Владислав Орлов

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Вячеслав Белинский по-разному завершили матчи 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Хорватии.

Орлов в трех сетах обыграл Душана Обрадовича из Сербии, Белинский в двух партиях уступил Саймону Карру из Ирландии.

Осиек. 1/4 финала

Вячеслав Белинский (Украина) – Саймон Карр (Ирландия) – 3:6, 6:7(5)
Владислав Орлов (Украина) – Душан Обрадович (Сербия) – 6:4, 2:6, 6:4

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Владислав Орлов Вячеслав Белинский ITF Осиек Саймон Карр Душан Обрадович
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Источник Sport.ua
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