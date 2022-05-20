Орлов вышел в полуфинал 25-тысячника в Хорватии, Белинский проиграл

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Вячеслав Белинский по-разному завершили матчи 1/4 финала на 25-тысячнике ITF в Хорватии.

Орлов в трех сетах обыграл Душана Обрадовича из Сербии, Белинский в двух партиях уступил Саймону Карру из Ирландии.

Осиек. 1/4 финала

Вячеслав Белинский (Украина) – Саймон Карр (Ирландия) – 3:6, 6:7(5)

Владислав Орлов (Украина) – Душан Обрадович (Сербия) – 6:4, 2:6, 6:4