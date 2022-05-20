Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо хочет готовиться в Киеве. Цель - выйти в группу ЛЧ»
Главная задача - группа Лиги чемпионов, что принесет солидные финансовые вливания
Журналист Игорь Цыганык рассказал о разговоре с президентом «Динамо» Киев Игорем Суркисом, который надеется, что сезон все-таки начнется, а по игрокам серьезных предложений пока нет.
«Говорил с Игорем Суркисом, который настроен на то, чтобы все-таки проводить чемпионат. 15 июня Мирча Луческу планирует собрать команду в Киеве. Если сезон начнется, то в Киеве хотят начать подготовку. Вероятно, будут тренировочные сборы и новые благотворительные поединки в других странах».
«Так можно подготовиться к старту квалификации Лиги чемпионов. Если говорить о трансферах, то серьезных предложений по игрокам «Динамо» нет, в том числе по Виктору Цыганкову. А продавать за копейки клуб не хочет».
«Главное задание команды - выйти в группу Лиги чемпионов», - сказал Цыганык.
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