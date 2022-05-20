Англия20 мая 2022, 17:15 |
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ВИДЕО. Тренер Челси Томас Тухель подвел итоги сезона
Команда финиширует на 3-м месте АПЛ
20 мая 2022, 17:15 |
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Наставник «Челси» Томас Тухель уже начал подводить итоги сезона для лондонской команды. Синие в АПЛ финишируют на 3-м месте.
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