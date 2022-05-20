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  4. ВИДЕО. Тренер Челси Томас Тухель подвел итоги сезона
Англия
20 мая 2022, 17:15 |
151
0

ВИДЕО. Тренер Челси Томас Тухель подвел итоги сезона

Команда финиширует на 3-м месте АПЛ

20 мая 2022, 17:15 |
151
0
ВИДЕО. Тренер Челси Томас Тухель подвел итоги сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Томас Тухель уже начал подводить итоги сезона для лондонской команды. Синие в АПЛ финишируют на 3-м месте.

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Источник Sport.ua
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