Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состав Украины U-21 пополнил Таловеров. Ждут еще двух игроков
Молодежные турниры
20 мая 2022, 16:19 |
102
0

Состав Украины U-21 пополнил Таловеров. Ждут еще двух игроков

Команда готовится к матчам отбора

20 мая 2022, 16:19 |
102
0
Состав Украины U-21 пополнил Таловеров. Ждут еще двух игроков
uaf.ua

Состав молодежной сборной Украины, которая работает в Турции, пополнил защитник Славии Максим Таловеров.

23 мая к команде должен присоединиться Богдан Вьюнник, а 29 числа - Иван Желизко. Вчера в сборную U-21 приехал Владислав Супряга.

Команда готовится в четырем заключительным матчам отбора Евро-2022, которые пройдут с 1 по 12 июня.

Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба - «Рух» Львов), Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Максим Таловеров («Славия», Чехия).

Полузащитники: Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба - «Шахтер» Донецк), Арсений Батагов («Полесье» Житомир), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба - «Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Минай»), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – «Черноморец» Одесса), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Богдан Белошевский («Александрия»).

Нападающие: Владислав Ванат («Динамо» Киев), Владислав Супряга («Сампдория», Италия), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия), Богдан Вьюнник («Цюрих», Швейцария).

По теме:
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 хочет сыграть два спарринга до матчей отбора»
ФОТО. Украинская молодежка начала тренировочный сбор в Турции
Максим Таловеров сборная Украины по футболу U-21
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Футбол | 19 мая 2022, 16:55 1
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?

Наставник «сине-гранатовых» планирует перестройку состава

Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Футбол | 20 мая 2022, 01:58 5
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»
Александр АЛИЕВ: «Я служу не в теробороне, а уже в ВСУ»

Экс-игрок «Динамо» будет воевать за Украину до конца

Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Футбол | 20.05.2022, 10:43
Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Футбол | 20.05.2022, 12:21
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Футбол | 20.05.2022, 15:05
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
19.05.2022, 19:34 7
Теннис
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
20.05.2022, 10:18 7
Бокс
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
18.05.2022, 23:43 17
Футбол
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
Миколенко задачу выполнил! Эвертон сделал большой камбэк и остался в АПЛ
19.05.2022, 23:42 6
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем