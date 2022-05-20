Состав Украины U-21 пополнил Таловеров. Ждут еще двух игроков

Состав молодежной сборной Украины, которая работает в Турции, пополнил защитник Славии Максим Таловеров.

23 мая к команде должен присоединиться Богдан Вьюнник, а 29 числа - Иван Желизко. Вчера в сборную U-21 приехал Владислав Супряга.

Команда готовится в четырем заключительным матчам отбора Евро-2022, которые пройдут с 1 по 12 июня.

Вратари: Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба - «Динамо» Киев), Александр Драмбаев («Мариуполь»), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба - «Рух» Львов), Дмитрий Капинус («Металлист 1925» Харьков), Максим Таловеров («Славия», Чехия).

Полузащитники: Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба - «Шахтер» Донецк), Арсений Батагов («Полесье» Житомир), Даниил Алефиренко, Максим Хлань (оба - «Заря» Луганск), Эльдар Кулиев («Минай»), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба – «Черноморец» Одесса), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Иван Желизко («Валмиера», Латвия), Богдан Белошевский («Александрия»).

Нападающие: Владислав Ванат («Динамо» Киев), Владислав Супряга («Сампдория», Италия), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия), Богдан Вьюнник («Цюрих», Швейцария).