Сергей СТАХОВСКИЙ – о Тимощуке: «Точка невозврата уже пройдена»
Пока бомбят Украину, Анатолий праздновал чемпионство «зенита»
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который с первых дней вернулся из Венгрии и стал на защиту Родины, заявил, что бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер российского «зенита» Анатолий Тимощук никак не сможет заслужить прощение у украинцев за свою позицию после вторжения россии:
«Думаю, что, к сожалению, эта точка невозвращения уже была пройдена. Она была пройдена, на самом деле, уже где-то через первую неделю. Дальше все только ухудшалось. А потом это празднование чемпионства «зенита». Для меня оно крайне неуместно», - сказал Стаховский.
Ранее Сергей назвал спортсменов, удививших его во время войны.
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