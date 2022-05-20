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20 мая 2022, 14:26 | Обновлено 20 мая 2022, 14:27
237
0

Сергей СТАХОВСКИЙ – о Тимощуке: «Точка невозврата уже пройдена»

Пока бомбят Украину, Анатолий праздновал чемпионство «зенита»

20 мая 2022, 14:26 | Обновлено 20 мая 2022, 14:27
237
0
Сергей СТАХОВСКИЙ – о Тимощуке: «Точка невозврата уже пройдена»
ФТУ. Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который с первых дней вернулся из Венгрии и стал на защиту Родины, заявил, что бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер российского «зенита» Анатолий Тимощук никак не сможет заслужить прощение у украинцев за свою позицию после вторжения россии:

«Думаю, что, к сожалению, эта точка невозвращения уже была пройдена. Она была пройдена, на самом деле, уже где-то через первую неделю. Дальше все только ухудшалось. А потом это празднование чемпионства «зенита». Для меня оно крайне неуместно», - сказал Стаховский.

Ранее Сергей назвал спортсменов, удививших его во время войны.

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Сергей Стаховский Анатолий Тимощук российско-украинская война Зенит Санкт-Петербург
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Источник XSport
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