Италия20 мая 2022, 13:58 | Обновлено 20 мая 2022, 14:05
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ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
20 мая 2022, 13:58 | Обновлено 20 мая 2022, 14:05
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1. Хави хочет летом 9 новичков в Барселону
2. У Ярмоленко много предложений
3. Эвертон сделал большой камбек и остался в АПЛ
4. Прогноз матча Торино - Рома
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