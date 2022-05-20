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  4. ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому
Италия
20 мая 2022, 13:58 | Обновлено 20 мая 2022, 14:05
541
0

ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

20 мая 2022, 13:58 | Обновлено 20 мая 2022, 14:05
541
0
ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Хави хочет летом 9 новичков в Барселону
2. У Ярмоленко много предложений
3. Эвертон сделал большой камбек и остался в АПЛ
4. Прогноз матча Торино - Рома

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Источник Sport.ua
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