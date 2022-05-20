ВИДЕО. Хави хочет новичков, интерес к Ярмоленко, ставим на Рому

1. Хави хочет летом 9 новичков в Барселону

2. У Ярмоленко много предложений

3. Эвертон сделал большой камбек и остался в АПЛ

4. Прогноз матча Торино - Рома

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.