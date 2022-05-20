Украина. Премьер лига20 мая 2022, 12:45 | Обновлено 20 мая 2022, 13:03
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13 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА
Памятный день в истории донецкого клуба
20 мая 2022, 12:45 | Обновлено 20 мая 2022, 13:03
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20 мая 2009 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» обыграл бременский «Вердер» (2:1), выиграв последний в истории Кубок УЕФА.
В составе «горняков» отличились Луис Адриану и Жадсон.
🇺🇦 13 років одній з найвизначніших перемог в історії українського футболу! 🏆— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 20, 2022
Цього дня, 20 травня 2009 року, «Шахтар» переміг «Вердер» (2:1) та здобув Кубок УЄФА.#Shakhtar #Україна #Ukraine pic.twitter.com/uahYWFN6N5
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