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  4. 13 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА
Украина. Премьер лига
20 мая 2022, 12:45 | Обновлено 20 мая 2022, 13:03
132
1

13 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА

Памятный день в истории донецкого клуба

20 мая 2022, 12:45 | Обновлено 20 мая 2022, 13:03
132
1
13 лет назад Шахтер выиграл Кубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

20 мая 2009 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» обыграл бременский «Вердер» (2:1), выиграв последний в истории Кубок УЕФА.

В составе «горняков» отличились Луис Адриану и Жадсон.

 

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Источник Sport.ua
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