Артем МИЛЕВСКИЙ: «Неужели у Тимощука и Ордеца нет денег?»
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Артем Милевский не может понять поступок Тимощука и Ордеца.
«Понятно, что россияне боятся говорить. Но Воронин уехал в Германию, Рак уехал, тренируется с «Шахтером». Почему не уехал Ордец? Почему не уехал Тимощук? Неужели у них нет денег? Деньги у них есть. Это же солидарность в отношении людей, на которых наступают.
Алиев говорил то же самое, и он прав. Поезжайте в Турцию играть в футбол или, не знаю, в Сингапур, в Японию – куда угодно. Почему люди не понимают этого?», - сказал Милевский на ютуб-канале Денисов Time.
Анатолий Тимощук является тренером «Зенита», а Иван Ордец выступает за московское «Динамо».
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