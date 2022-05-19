Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Неужели у Тимощука и Ордеца нет денег?»
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 23:04 |
830
2

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Неужели у Тимощука и Ордеца нет денег?»

Экс-форвард сборной Украины высказал мнение об украинских спортсменах, которые остались в россии

19 мая 2022, 23:04 |
830
2
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Неужели у Тимощука и Ордеца нет денег?»
Instagram. Артем Милевский

Артем Милевский не может понять поступок Тимощука и Ордеца.

«Понятно, что россияне боятся говорить. Но Воронин уехал в Германию, Рак уехал, тренируется с «Шахтером». Почему не уехал Ордец? Почему не уехал Тимощук? Неужели у них нет денег? Деньги у них есть. Это же солидарность в отношении людей, на которых наступают.

Алиев говорил то же самое, и он прав. Поезжайте в Турцию играть в футбол или, не знаю, в Сингапур, в Японию – куда угодно. Почему люди не понимают этого?», - сказал Милевский на ютуб-канале Денисов Time.

Анатолий Тимощук является тренером «Зенита», а Иван Ордец выступает за московское «Динамо».

По теме:
Артем МИЛЕВСКИЙ: «С Шотландией будет очень тяжело»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Алиев звал в тероборону, но я не могу стрелять в людей»
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Артем Милевский Иван Ордец Анатолий Тимощук
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Денисов Time
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Футбол | 19 мая 2022, 13:06 0
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами

Специалист не видит ничего такого, что позволяло бы раздувать ситуацию

Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Футбол | 19 мая 2022, 00:12 1
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро

Еще 2 миллиона «горняки» смогут получить в виде бонусов

Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Теннис | 19.05.2022, 19:34
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Калинина, Костюк и Ястремская узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Футбол | 19.05.2022, 16:55
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
Хави хочет летом 9 новичков в Барселону. Кто они?
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Футбол | 19.05.2022, 15:19
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
В Сампдорию не вернется? Супряга прибыл в молодежную сборную Украины
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Тут діло не в грошах. Рак теж не за грошима в зеніт переходив, а з принципу, на зло всім.  
І забудьте вже про тимощука та ордеця. Та й Рак нікому більше не цікавий.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
18.05.2022, 17:33 3
Война
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
Генштаб ВСУ: «На четырех направлениях наступление врага провалено»
19.05.2022, 08:10 2
Война
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Рейнджерс – 1:1 (пен. 5:4). Финал ЛЕ. Видео голов и обзор матча
19.05.2022, 01:35
Футбол
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
18.05.2022, 20:58 5
Теннис
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
19.05.2022, 10:38 32
Футбол
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
17.05.2022, 19:46
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем