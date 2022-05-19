Анатолий ТРУБИН: «Де Дзерби попрощался с командой на 50 процентов»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился своим мнением по поводу будущего главного тренера команды Роберто Де Дзерби:

«Де Дзерби попрощался с командой, скажем так, на 50 процентов. Его тоже можно понять: сейчас не понятно, что и как будет. Это человек, который не только словом, но и делом доказывал, что он - с «Шахтером» и со всеми украинцами. Он приехал, помогал команде, тренировал в это непростое время, хотя мог развернуться и искать себе новый клуб, показал, что он Человек с большой буквы.

Как и весь его тренерский штаб, работавший вместе с нами. К нему только уважение, и очень большое. Он очень переживал, когда мы были в Киеве, звонил по телефону, общался с нами. Это стоит гораздо больше, чем просто футбольные моменты».