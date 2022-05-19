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  4. Анатолий ТРУБИН: «Де Дзерби попрощался с командой на 50 процентов»
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 22:26 |
265
0

Анатолий ТРУБИН: «Де Дзерби попрощался с командой на 50 процентов»

Голкипер «Шахтера» - о будущем главного тренера команды

19 мая 2022, 22:26 |
265
0
Анатолий ТРУБИН: «Де Дзерби попрощался с командой на 50 процентов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин поделился своим мнением по поводу будущего главного тренера команды Роберто Де Дзерби:

«Де Дзерби попрощался с командой, скажем так, на 50 процентов. Его тоже можно понять: сейчас не понятно, что и как будет. Это человек, который не только словом, но и делом доказывал, что он - с «Шахтером» и со всеми украинцами. Он приехал, помогал команде, тренировал в это непростое время, хотя мог развернуться и искать себе новый клуб, показал, что он Человек с большой буквы.

Как и весь его тренерский штаб, работавший вместе с нами. К нему только уважение, и очень большое. Он очень переживал, когда мы были в Киеве, звонил по телефону, общался с нами. Это стоит гораздо больше, чем просто футбольные моменты».

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби
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Источник Sportarena
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