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  4. Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона
Испания
19 мая 2022, 20:47 |
422
0

Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона

Форвард «Барселоны» сосредоточен на клубной карьере

19 мая 2022, 20:47 |
422
0
Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение завершить карьеру в сборной Габона. Об этом сообщает футбольная федерация страны.

Обамеянг дебютировал за сборную Габона в 2009 году в возрасте 19 лет. Суммарно провел за национальную команду 72 матча и забил 30 голов.

В нынешнем сезоне Обамеянг суммарно провел за «Арсенал» и «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 3 ассистами.

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