Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение завершить карьеру в сборной Габона. Об этом сообщает футбольная федерация страны.

Обамеянг дебютировал за сборную Габона в 2009 году в возрасте 19 лет. Суммарно провел за национальную команду 72 матча и забил 30 голов.

В нынешнем сезоне Обамеянг суммарно провел за «Арсенал» и «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 20 голами и 3 ассистами.