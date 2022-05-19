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  4. Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 19:35 |
205
0

Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»

Для этого нужно победить и вернуть свои территории

19 мая 2022, 19:35 |
205
0
Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины рассказал о том, как он видит чемпионат Украины после завершения войны.

«Сейчас будет очень тяжело. Неизвестно, сколько это все будет происходить. Но, когда все закончится, считаю, что такие команды как «Таврия», «Севастополь» вернутся в украинский чемпионат. «Заря» вернется в Луганск, «Шахтер» – в Донецк. Много клубов есть, которые могут вернуться. И наш чемпионат шаг за шагом будет возвращать свои лучшие времена, а затем вообще будет конкурировать с топ-лигами.

Но для этого нужна победа. Чтобы все было спокойно», – сказал Трубин.

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Анатолий Трубин Шахтер Донецк
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Источник Sportarena
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