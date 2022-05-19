Анатолий ТРУБИН: «Когда все закончится, Шахтер будет играть в Донецке»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины рассказал о том, как он видит чемпионат Украины после завершения войны.

«Сейчас будет очень тяжело. Неизвестно, сколько это все будет происходить. Но, когда все закончится, считаю, что такие команды как «Таврия», «Севастополь» вернутся в украинский чемпионат. «Заря» вернется в Луганск, «Шахтер» – в Донецк. Много клубов есть, которые могут вернуться. И наш чемпионат шаг за шагом будет возвращать свои лучшие времена, а затем вообще будет конкурировать с топ-лигами.

Но для этого нужна победа. Чтобы все было спокойно», – сказал Трубин.