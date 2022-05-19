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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Верю в успех сборной Украины. Ребята отдадут все силы»
Чемпионат мира
19 мая 2022, 17:15 |
250
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Верю в успех сборной Украины. Ребята отдадут все силы»

Бывший тренер команды считает, что футболисты выложатся на 100%

19 мая 2022, 17:15 |
250
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Верю в успех сборной Украины. Ребята отдадут все силы»
twitter.com/genoacfc

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что футболисты национальной команды отдадут все силы для выхода на чемпионат мира.

«Я верю в дух, в желание и в успех нашей сборной. Уверен, наши футболисты отдадут все силы, чтобы быть на ЧМ-2022, а какой будет результат - посмотрим», - сказал Шевченко.

1 июня сборная Украины сыграет полуфинал плей-офф отбора против Шотландии.

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Источник Бомбардир
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