Андрей ШЕВЧЕНКО: «Верю в успех сборной Украины. Ребята отдадут все силы»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что футболисты национальной команды отдадут все силы для выхода на чемпионат мира.

«Я верю в дух, в желание и в успех нашей сборной. Уверен, наши футболисты отдадут все силы, чтобы быть на ЧМ-2022, а какой будет результат - посмотрим», - сказал Шевченко.

1 июня сборная Украины сыграет полуфинал плей-офф отбора против Шотландии.