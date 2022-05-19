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  4. Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
Чемпионат мира
19 мая 2022, 16:49 |
401
2

Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре

Украинки в список не попали

19 мая 2022, 16:49 |
401
2
Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА огласила список из 36 арбитров и 69 помощников рефери, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.

Впервые в истории чемпионатов мира в списке нашлось место трем женщинам, которые будут главными арбитрами, а также трем ассистенткам рефери.

К сожалению, известная украинская судья Екатерина Монзуль на ЧМ-2022 не поедет.

На ЧМ-2022 в качестве главных рефери будут работать Стефани Фраппар, которая уже обслуживала матчи Лиги чемпионов и отбора Евро, а также Салима Мукансанга (работала на Кубке Африки) и Йошими Ямашита (азиатская Лига чемпионов).

Ассистентками рефери будут Неуза Бек (Бразилия), Катрин Несбитт (США) и Карен Медина (Мексика).

Очевидно, европейскую квоту, по которой могла пройти Монзуль, отдали Фраппар.

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Катерина Монзуль ЧМ-2022 по футболу
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Источник ФИФА
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Сергей Ионов
Фраппар - це найгірше, що могло статись з жіночім арбітражем! Некомпетентна зовсім. Якби її не тягнув Платіні, вона б і на постріл гармати не підійшла б до арбітражу міжнародних  матчів! 
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0
Hg
Ей пора в декрет
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