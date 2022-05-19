Монзуль не едет на ЧМ-2022. Шесть женщин будут обслуживать матчи в Катаре

ФИФА огласила список из 36 арбитров и 69 помощников рефери, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.

Впервые в истории чемпионатов мира в списке нашлось место трем женщинам, которые будут главными арбитрами, а также трем ассистенткам рефери.

К сожалению, известная украинская судья Екатерина Монзуль на ЧМ-2022 не поедет.

На ЧМ-2022 в качестве главных рефери будут работать Стефани Фраппар, которая уже обслуживала матчи Лиги чемпионов и отбора Евро, а также Салима Мукансанга (работала на Кубке Африки) и Йошими Ямашита (азиатская Лига чемпионов).

Ассистентками рефери будут Неуза Бек (Бразилия), Катрин Несбитт (США) и Карен Медина (Мексика).

Очевидно, европейскую квоту, по которой могла пройти Монзуль, отдали Фраппар.