Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Шахтер и Динамо хотят провести следующий чемпионат УПЛ в Турции
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 14:04 |
338
1

Журналист: Шахтер и Динамо хотят провести следующий чемпионат УПЛ в Турции

Есть несколько предложений

19 мая 2022, 14:04 |
338
1
Журналист: Шахтер и Динамо хотят провести следующий чемпионат УПЛ в Турции
УПЛ

Через неделю состоится собрание клубов-участников УПЛ. На нем будут рассматривать сразу несколько вариантов, как быть с проведением следующего чемпионата.

По словам журналиста Игоря Бурбаса, учитывая продление военного положения на 90 дней, есть несколько предложений:

«Держать паузу вплоть до следующего года или стартовать осенью, но за границей. Скорее всего, сойдутся на последнем. Есть понимание и разрешение Министерства Спорта, что командам нужно разрешение на выезд. Дальше следующий вопрос: выехать на три месяца или тренироваться в Украине, а ездить сугубо на матчи.

И опять же – Польша или Турция. Насколько мне известно, наша тройка призеров (Шахтер, Динамо, Днепр-1) - за Турцию. Там лучше инфраструктура и больше шансов привезти легионеров.

Также самым важным будет решение финансового вопроса. Ведь бюджеты не всех клубов выдержат дополнительную нагрузку. Придется искать гранты. В этом направлении тоже есть наработка Дома Футбола», – написал Бурбас.

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Спорт невозможно остановить, страна должна жить»
Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Луческу высказался по поводу скандала с вывозом денег братьями Суркисами
Игорь Бурбас Шахтер Донецк Динамо Киев Днепр-1 чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
Теннис | 18 мая 2022, 20:58 5
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос
ФОТО. Привет, подружка. Цуренко встретилась с Костюк на Ролан Гаррос

Украинки увиделись в Париже

Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Футбол | 19 мая 2022, 10:38 15
Пять выводов после трех матчей сборной Украины
Пять выводов после трех матчей сборной Украины

И минус пять футболистов

Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Футбол | 19.05.2022, 00:12
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Лацио согласовал трансфер хавбека Шахтера за 8 миллионов евро
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 18.05.2022, 23:27
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Луческу подтвердил, что получил предложение возглавить Фенербахче
Футбол | 19.05.2022, 11:37
Луческу подтвердил, что получил предложение возглавить Фенербахче
Луческу подтвердил, что получил предложение возглавить Фенербахче
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ретро Футбол
бурбас - это не журналист, а ахметовской пропагандист. Это две большие разницы 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
17.05.2022, 19:27 5
Футбол
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
Три топ-клуба заинтересованы в подписании Лунина
18.05.2022, 19:14 4
Футбол
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
17.05.2022, 23:23 8
Футбол
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
18.05.2022, 16:38
Война
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
18.05.2022, 07:12
Киберспорт
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
17.05.2022, 11:18 9
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем