Журналист: Шахтер и Динамо хотят провести следующий чемпионат УПЛ в Турции

Через неделю состоится собрание клубов-участников УПЛ. На нем будут рассматривать сразу несколько вариантов, как быть с проведением следующего чемпионата.

По словам журналиста Игоря Бурбаса, учитывая продление военного положения на 90 дней, есть несколько предложений:

«Держать паузу вплоть до следующего года или стартовать осенью, но за границей. Скорее всего, сойдутся на последнем. Есть понимание и разрешение Министерства Спорта, что командам нужно разрешение на выезд. Дальше следующий вопрос: выехать на три месяца или тренироваться в Украине, а ездить сугубо на матчи.

И опять же – Польша или Турция. Насколько мне известно, наша тройка призеров (Шахтер, Динамо, Днепр-1) - за Турцию. Там лучше инфраструктура и больше шансов привезти легионеров.

Также самым важным будет решение финансового вопроса. Ведь бюджеты не всех клубов выдержат дополнительную нагрузку. Придется искать гранты. В этом направлении тоже есть наработка Дома Футбола», – написал Бурбас.