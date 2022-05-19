Германия19 мая 2022, 13:42 | Обновлено 19 мая 2022, 13:53
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Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика
Михаилу предлагают пятилетний контракт
19 мая 2022, 13:42 | Обновлено 19 мая 2022, 13:53
287
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Леверкузенский «Байер» все еще надеется подписать вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, между двумя клубами ведутся переговоры, предлагается пятилетний контракт.
Переговоры продолжатся в ближайшие дни, чтобы достичь полного соглашения.
Ранее сам Мудрик изъявлял желание перейти в «Байер». Также сообщалось, что немецкий клуб готов раскошелится на 20 миллионов евро.
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