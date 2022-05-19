Журналист: Байер не оставляет попыток подписать Мудрика

Леверкузенский «Байер» все еще надеется подписать вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, между двумя клубами ведутся переговоры, предлагается пятилетний контракт.

Переговоры продолжатся в ближайшие дни, чтобы достичь полного соглашения.

Ранее сам Мудрик изъявлял желание перейти в «Байер». Также сообщалось, что немецкий клуб готов раскошелится на 20 миллионов евро.