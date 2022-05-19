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  4. ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
Украина. Премьер лига
19 мая 2022, 12:33 | Обновлено 19 мая 2022, 12:51
1479
3

ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке

Легенда украинского футбола не забыл, какой сегодня день

19 мая 2022, 12:33 | Обновлено 19 мая 2022, 12:51
1479
3
ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
УАФ. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко побывал в гостях у одной их утренних передач украинского телеканала.

Андрей Николаевич пришел в вышитой рубашке, не забыв, что в третий четверг мая празднуют День вышиванки.

 

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