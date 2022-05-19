Украина. Премьер лига19 мая 2022, 12:33 | Обновлено 19 мая 2022, 12:51
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ФОТО. Андрей Шевченко пришел на утреннее шоу в вышиванке
Легенда украинского футбола не забыл, какой сегодня день
19 мая 2022, 12:33 | Обновлено 19 мая 2022, 12:51
1479
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Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко побывал в гостях у одной их утренних передач украинского телеканала.
Андрей Николаевич пришел в вышитой рубашке, не забыв, что в третий четверг мая празднуют День вышиванки.
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