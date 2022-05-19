Тарас КАБАНОВ: «С появлением в сборной легионеров будет совсем другая игра»

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился впечатлениями о вчерашнем спарринге национальной команды против «Риеки» (1:1).

– На мой взгляд, тот состав, который бросил в бой главный тренер Александр Петраков, состоял преимущественно из игроков ротации. Особенно если принять во внимание, что в расположении нашей сборной еще не появились ведущие футболисты, выступающие за клубы Англии и Италии.

– Вы намекаете на то, что это обстоятельство служило дополнительным стимулом для исполнителей, задействованных в Риеке сыграть с запредельной самоотдачей и доказать рулевому, что он в дальнейшем может на них рассчитывать?

– Совершенно верно, но, к сожалению, какого-то креатива, желания сыграть через не могу наши ребята в Хорватии не продемонстрировали. Сложно сказать, почему так произошло, может игроки находились под нагрузкой и им сложно было по ходу матча прибавлять. Особенно это было заметно в конце поединка, когда хозяева отодвинули игру от своих ворот и довольно организованно наступали. Тем более, что наши защитники не преуспели с подстраховкой, совершая много технического брака. И это беспокоит.

– Все же, на Ваш взгляд, благодаря каким качествам украинцы таки могли склонить чаши весов в свою пользу?

– Не хватало нестандартных решений, точного последнего паса, поэтому и возникали проблемы с завершением наступательных действий.

– А может все из-за того, что украинцы недооценили соперника, собираясь победить, как говорят, малой кровью?

– Не думаю, они же не враги себе… Ведь до поединка с Риекой Александр Петраков еще не определился с теми игроками, которые после двух дней отдыха оставались в его распоряжении в Словении для подготовки к официальным июньским поединкам. Так, что, повторяю, участникам матча в Хорватии было, что доказывать. К сожалению, получилось далеко не у всех.

– Убежден, что и наши болельщики ждали вчера от подопечных Александра Петракова более осмысленных действий…

– Знаете, и такие спарринги иногда могут быть полезны, ибо позволяют определиться с уязвимыми местами, подсказывают, как от них быстро избавиться. Тем более, что наигрывание состава на сражение с Шотландией еще далеко от завершения. И поверьте, с появлением в сборной Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Виталия Миколенко, Руслана Малиновского будет совсем другая игра…