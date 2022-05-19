ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму

Лондонский «Арсенал» презентовал домашнюю форму на следующий сезон 2022/23.

Футболка от Adidas, который является техническим спонсором клуба, выполнена в традиционных красно-белых цветах.

Впервые футболисты «Арсенала» сыграют в новой форме 22 мая, в матче заключительного тура нынешнего сезона АПЛ против «Эвертона».