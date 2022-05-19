Англия19 мая 2022, 11:25 | Обновлено 19 мая 2022, 11:47
495
3
ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму
«Канониры» не изменяют традиционным цветам
19 мая 2022, 11:25 | Обновлено 19 мая 2022, 11:47
495
3
Лондонский «Арсенал» презентовал домашнюю форму на следующий сезон 2022/23.
Футболка от Adidas, который является техническим спонсором клуба, выполнена в традиционных красно-белых цветах.
Впервые футболисты «Арсенала» сыграют в новой форме 22 мая, в матче заключительного тура нынешнего сезона АПЛ против «Эвертона».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2022, 00:12 0
Еще 2 миллиона «горняки» смогут получить в виде бонусов
Футбол | 18 мая 2022, 23:53 0
Рогер Шмидт будет уже третьим тренером Яремчука в Португалии
Футбол | 18.05.2022, 19:14
Хоккей | 18.05.2022, 23:27
Футбол | 19.05.2022, 10:38
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Краще би забронювали путівку в ЛЧ, на слідуючий сезон...) А так прийдеться в новій формі, в ЛЄ виступати!
Показать Скрыть 1 ответ
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.05.2022, 08:34 2
18.05.2022, 16:07
18.05.2022, 00:50 4
18.05.2022, 17:33 3
17.05.2022, 21:10 1
18.05.2022, 18:17 3
17.05.2022, 11:10 5
17.05.2022, 12:45 9