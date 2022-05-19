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Англия
19 мая 2022, 11:25 | Обновлено 19 мая 2022, 11:47
495
3

ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму

«Канониры» не изменяют традиционным цветам

19 мая 2022, 11:25 | Обновлено 19 мая 2022, 11:47
495
3
ФОТО. Арсенал презентовал новую домашнюю форму
ФК Арсенал Лондон

Лондонский «Арсенал» презентовал домашнюю форму на следующий сезон 2022/23.

Футболка от Adidas, который является техническим спонсором клуба, выполнена в традиционных красно-белых цветах.

Впервые футболисты «Арсенала» сыграют в новой форме 22 мая, в матче заключительного тура нынешнего сезона АПЛ против «Эвертона».

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Краще би забронювали путівку в ЛЧ, на слідуючий сезон...) А так прийдеться в новій формі, в ЛЄ виступати!
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