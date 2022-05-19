ATP19 мая 2022, 11:08 |
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Марченко не сумел пробиться в полуфинал на челленджере в Казахстане
Илья проиграл в 1/4 финала сопернику из США
19 мая 2022, 11:08 |
56
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Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу на грунтовом челленджере в Казахстане.
В матче 1/4 финала украинец проиграл Эвана Чжу из США.
Шымкент. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Эван Чжу (США) – 3:6, 6:7(2)
Отметим, что Марченко впервіе в сезоне дошел в 1/4 финала на турнирах такой категории.
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