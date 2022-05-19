Марченко не сумел пробиться в полуфинал на челленджере в Казахстане

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу на грунтовом челленджере в Казахстане.

В матче 1/4 финала украинец проиграл Эвана Чжу из США.

Шымкент. 1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Эван Чжу (США) – 3:6, 6:7(2)

Отметим, что Марченко впервіе в сезоне дошел в 1/4 финала на турнирах такой категории.