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  4. Марченко не сумел пробиться в полуфинал на челленджере в Казахстане
ATP
19 мая 2022, 11:08 |
56
0

Марченко не сумел пробиться в полуфинал на челленджере в Казахстане

Илья проиграл в 1/4 финала сопернику из США

19 мая 2022, 11:08 |
56
0
Марченко не сумел пробиться в полуфинал на челленджере в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко завершил борьбу на грунтовом челленджере в Казахстане.

В матче 1/4 финала украинец проиграл Эвана Чжу из США.

Шымкент. 1/4 финала
Илья Марченко (Украина) – Эван Чжу (США) – 3:6, 6:7(2)

Отметим, что Марченко впервіе в сезоне дошел в 1/4 финала на турнирах такой категории.

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Источник Sport.ua
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