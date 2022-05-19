Владимир ШАРАН: «Основное внимание сборной Украине нужно уделить обороне»

Украинский специалист Владимир Шаран высказал свое мнение о спаррингах сборной Украины.

«Когда мы на сборах играли заключительные спарринги, то старались дать возможность ребятам сыграть по 90 минут, чтобы получить полную информацию об их состоянии. Те же цели преследовал и Александр Петраков, который на матч с «Риекой» выставил другой состав, чем на поединок с «Эмполи». Играть по 30 минут – это неправильно.

В «основе» однозначно будут играть легионеры, которые вскоре подъедут в расположение сборной Украины. А в спаррингах с «Эмполи» и «Риекой», которые получились качественными и действительно информативными, определялись футболисты для ближайшего резерва на поединок с Шотландией. Петракову важно было определить, кто реально сможет, при необходимости, усилить игру в отборочном матче ЧМ-2022, и на кого можно рассчитывать в последующих встречах Лиги наций.

Ребята в контрольных поединках выступали на разных позициях, Довбик и Беседин играли после длительного отсутствия из-за травм, поэтому переходить на личности я не буду. Те же Сикан и Сирота играли слева, и это было сделано для того, чтобы просто дать им сыграть. Думаю, из состава в матче с «Риекой», в заявку сборной Украины попадет максимум четыре-пять исполнителей. Они сами понимают, что являются резервом.

Основное внимание нашей команде необходимо сконцентрировать на обороне. Это не значит, что нам нужно закрыться, но сыгранность в защите очень важна. Что касается атаки, то при наличии Яремчука и Ярмоленко, думаю, особо переживать не стоит. Для Ярмоленко, правда, важно, в каких кондициях он подойдет к игре с Шотландией. Остальные наши легионеры в тонусе».