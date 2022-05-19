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Германия
19 мая 2022, 02:30 | Обновлено 19 мая 2022, 02:58
21
0

Герта – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Первая часть смертельной схватки

19 мая 2022, 02:30 | Обновлено 19 мая 2022, 02:58
21
0
Герта – Гамбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 19 мая, в Берлине на «Олимпиаштадионе» состоится первый матч плей-офф на вылет чемпионата Германии по футболу, в котором сыграют берлинская «Герта» и «Гамбург». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Герта


По итогам текущего сезона берлинская «Герта» заняла третье с конца место в Первой Бундеслиге Германии, поэтому теперь будет вынуждена отстаивать свое право сыграть в следующем розыгрыше «элитного» первенства. За короткий период времени коллективу Тайфуна Коркута предстоит решить сразу несколько наболевших проблем, последствия которых легко можно отследить даже по беглому взгляду на турнирную таблицу.

Ключевое – «Старая Дама» совершенно разучилась цепляться за хоть какой-нибудь положительный результат в матчах со своим участием, так как проиграла большую часть из 34 прошедших противостояний. Другая немаловажная причина – тотальные проблемы в обороне. Хуже берлинцев в этом плане была только одна команда – «Гройтер Фюрт», но в вылете «зелено-белых» не было сомнений уже после стартовых туров. И вдобавок ко всему прочему, «Герта» еще и забивала меньше, чем практически любая команда Первой Бундеслиги. Все это в итоге и не позволило ей добыть хотя бы одно очко в заключительных двух играх.

Гамбург


Новоиспеченные почитатели Первой Бундеслиги Германии могут и не знать славной истории «динозавров», которые покинули ее ряды по итогам сезона-2017/18. После этого было три неудачные попытки вернуться, но в итоге все ограничивалось лишь четвертым местом. По всей видимости, когда к «Гамбургу» в лиге присоединились принципиальные региональные соперники в лице бременского «Вердера», что-то поменялось в психологии «горожан», раз уж они сумели забраться на итоговую третью строчку. А вот теперь начинается самый интересный этап – хватит ли полуфиналисту Кубка Германии амбиций для выхода на новый уровень.

Единственное, о чем можно говорить с уверенностью – коллективу Тима Вальтера точно помогла серия из пяти побед кряду, в то время как конкуренты теряли очки то тут, то там. При этом, «Гамбургу» удалось сохранить за собой статус команды с наименьшим количеством пропущенных голов, что точно может помочь во время матчей плей-офф. Что касается атаки, то и здесь «динозавры» достаточно сильно преуспели, пусть и не завоевали ведущую позицию по данному показателю. На выезде команда Вальтера предпочитает играть в «сухой» футбол, поэтому в ответственный момент именно этого от нее и будут ожидать.

Ориентировочные составы


«Герта»: Кристенсен – Бьоркан, Кемпф, Боята, Пекарік – Аскасибар, Тусар – Маолида, Эккеленкамп, Дарида – Йоветич.

«Гамбург»: Фернандес – Хейер, Вускович, Шонлау, Джамера – Киттель, Райс, Мефферт – Ятта, Алиду, Глатцель.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команда из Второй Бундеслиги сделает заявку на успех. Нашей ставкой будет позиция – «Гамбург» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

19 мая, четверг

«Герта» – «Гамбург»
Берлин. «Олимпиаштадион». 21:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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