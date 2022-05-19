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  4. ФОТО. Драма и серия пенальти. Невероятные эмоции в финале Лиги Европы
Лига Европы
19 мая 2022, 02:15 |
166
0

ФОТО. Драма и серия пенальти. Невероятные эмоции в финале Лиги Европы

«Айнтрахт» стал победителем ЛЕ, переиграв в решающем матче «Рейнджерс»

19 мая 2022, 02:15 |
166
0
ФОТО. Драма и серия пенальти. Невероятные эмоции в финале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы 2021/22, переиграв в решающем матче шотландский «Рейнджерс» в серии пенальти.

Табло зафиксировало ничью 1:1 после основного и дополнительного времени. За «Рейнджерс» забил Джо Арибо, а для «Айнтрахта» счет сравнял Рафаэль Борре.

В серии пенальти фортуна улыбнулась команде из Франкфурта (пен. 5:4), которая, кроме трофея, получила пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23 и сыграет в Суперкубке УЕФА 2022.

ФОТО. Драма и серия пенальти. Невероятные эмоции в финале Лиги Европы

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Глазго Рейнджерс Лига Европы серия пенальти Айнтрахт Франкфурт Рафаэль Сантос Борре Айнтрахт - Рейнджерс Джо Арибо фото фотогалерея
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Источник Sport.ua
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