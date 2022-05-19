ФОТО. Драма и серия пенальти. Невероятные эмоции в финале Лиги Европы

Немецкий «Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы 2021/22, переиграв в решающем матче шотландский «Рейнджерс» в серии пенальти.

Табло зафиксировало ничью 1:1 после основного и дополнительного времени. За «Рейнджерс» забил Джо Арибо, а для «Айнтрахта» счет сравнял Рафаэль Борре.

В серии пенальти фортуна улыбнулась команде из Франкфурта (пен. 5:4), которая, кроме трофея, получила пропуск в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23 и сыграет в Суперкубке УЕФА 2022.

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