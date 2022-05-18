Португалия18 мая 2022, 23:53 | Обновлено 19 мая 2022, 00:06
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У Яремчука снова новый тренер. Бенфика объявила о подписании наставника
Рогер Шмидт будет уже третьим тренером Яремчука в Португалии
18 мая 2022, 23:53 | Обновлено 19 мая 2022, 00:06
603
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«Бенфика» объявила о подписании контракта с немецким наставником Рогером Шмидтом, который получил договор до середины 2024 года.
Шмидт ранее работал с «Зальцбургом», «Байером» и ПСВ.
По итогам сезона Орлы заняли в чемпионате Португалии 3-е место, что стоило работы тренеру Нельсону Вериссимо.
Вериссимо по ходу чемпионата заменил Жорже Жезуша, поэтому для украинского форварда Романа Яремчука новый тренер будет уже третьим за год в Португалии.
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