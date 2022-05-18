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  4. У Яремчука снова новый тренер. Бенфика объявила о подписании наставника
Португалия
18 мая 2022, 23:53 | Обновлено 19 мая 2022, 00:06
603
0

У Яремчука снова новый тренер. Бенфика объявила о подписании наставника

Рогер Шмидт будет уже третьим тренером Яремчука в Португалии

18 мая 2022, 23:53 | Обновлено 19 мая 2022, 00:06
603
0
У Яремчука снова новый тренер. Бенфика объявила о подписании наставника
slbenfica.pt

«Бенфика» объявила о подписании контракта с немецким наставником Рогером Шмидтом, который получил договор до середины 2024 года.

Шмидт ранее работал с «Зальцбургом», «Байером» и ПСВ.

По итогам сезона Орлы заняли в чемпионате Португалии 3-е место, что стоило работы тренеру Нельсону Вериссимо.

Вериссимо по ходу чемпионата заменил Жорже Жезуша, поэтому для украинского форварда Романа Яремчука новый тренер будет уже третьим за год в Португалии.

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Бенфика Рогер Шмидт Роман Яремчук назначение тренера Нельсон Вериссимо
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Источник ФК Бенфика
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