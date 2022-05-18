У Яремчука снова новый тренер. Бенфика объявила о подписании наставника

«Бенфика» объявила о подписании контракта с немецким наставником Рогером Шмидтом, который получил договор до середины 2024 года.

Шмидт ранее работал с «Зальцбургом», «Байером» и ПСВ.

По итогам сезона Орлы заняли в чемпионате Португалии 3-е место, что стоило работы тренеру Нельсону Вериссимо.

Вериссимо по ходу чемпионата заменил Жорже Жезуша, поэтому для украинского форварда Романа Яремчука новый тренер будет уже третьим за год в Португалии.