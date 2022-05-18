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Чемпионат мира
18 мая 2022, 22:35 | Обновлено 18 мая 2022, 22:36
507
0

ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки

Сине-желтые сыграли вничью с командой из Хорватии со счетом 1:1

18 мая 2022, 22:35 | Обновлено 18 мая 2022, 22:36
507
0
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки
УАФ

18 мая сборная Украины в Хорватии провела товарищеский матч против «Риеки» (1:1).

Сине-желтые открыли счет усилиями Дениса Гармаша, ударом с лета использовавшего передачу с фланга. Но потом украинцы пропустили ответный гол. Во втором тайме голов забито не было, и игра завершилась вничью.

По предварительной информации, на следующей неделе команда Александра Петракова проведет еще два товарищеских матча в Бельгии против африканских сборных. А на 1 июня запланирована важная игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки

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Источник Украинская ассоциация футбола
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