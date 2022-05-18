ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки
Сине-желтые сыграли вничью с командой из Хорватии со счетом 1:1
18 мая сборная Украины в Хорватии провела товарищеский матч против «Риеки» (1:1).
Сине-желтые открыли счет усилиями Дениса Гармаша, ударом с лета использовавшего передачу с фланга. Но потом украинцы пропустили ответный гол. Во втором тайме голов забито не было, и игра завершилась вничью.
По предварительной информации, на следующей неделе команда Александра Петракова проведет еще два товарищеских матча в Бельгии против африканских сборных. А на 1 июня запланирована важная игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки
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