Ролан Гаррос18 мая 2022, 21:20 |
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ВИДЕО. За первой тренировкой Надаля на РГ наблюдало несколько тысяч фанов
Рафаэль – главный герой парижской публики
18 мая 2022, 21:20 |
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Париж, где в воскресенье стартует Открытый чемпионат Франции по теннису.
13-кратный чемпион турнира провел первую тренировку, которую посетили несколько тысяч человек.
Надаль тренировался с соотечественником Хауме Муньяром.
Sit back and enjoy 🍿 #RolandGarros | @RafaelNadal pic.twitter.com/fAqbwxK7Ul— Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2022
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