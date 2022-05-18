ВИДЕО. За первой тренировкой Надаля на РГ наблюдало несколько тысяч фанов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Париж, где в воскресенье стартует Открытый чемпионат Франции по теннису.

13-кратный чемпион турнира провел первую тренировку, которую посетили несколько тысяч человек.

Надаль тренировался с соотечественником Хауме Муньяром.