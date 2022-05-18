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  4. ВИДЕО. За первой тренировкой Надаля на РГ наблюдало несколько тысяч фанов
Ролан Гаррос
18 мая 2022, 21:20 |
173
0

ВИДЕО. За первой тренировкой Надаля на РГ наблюдало несколько тысяч фанов

Рафаэль – главный герой парижской публики

18 мая 2022, 21:20 |
173
0
ВИДЕО. За первой тренировкой Надаля на РГ наблюдало несколько тысяч фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Париж, где в воскресенье стартует Открытый чемпионат Франции по теннису.

13-кратный чемпион турнира провел первую тренировку, которую посетили несколько тысяч человек.

Надаль тренировался с соотечественником Хауме Муньяром.

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Источник Roland Garros
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