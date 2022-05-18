Александр ПЕТРАКОВ: «Сейчас будем принимать сложные решения по составу»

Наставник сборной Украины Александр Петраков оценил контрольный матч против «Риеки» (1:1), а также рассказал о подготовке к поединку против Шотландии.

О матче с «Риекой»: Сегодня была не та картинка, которая должна быть. Очень тяжелая дорога, с утра встали, полтора часа до аэпорта, потом задержка рейса. Это я поясняю, чтобы вы понимали. Это не оправдание, но просто рассказываю. Ребята в отеле час отдохнули, потом установка и игра. Так что я благодарен ребятам за игру. Было видно, что очень тяжело им, претензий у меня нет».

О возможном отчислении из состава трех игроков «Динамо»: «А что - это катастрофа? СМИ обсуждать начинают: нет Гармаша, нет Буяльского, нет Беседина. Не понимаю, странные вопросы. Я - главный тренер, у меня есть штаб, мы решения принимаем. Скоро узнаете ситуацию по заявке. Работать им придется в постели сейчас, они к женам едут. Даю им два дня отдыха, пусть к женам едут в постели работать».

«Первая часть сборов прошла, я доволен. Сейчас будем принимать решение по заявке, сложные вопросы. Мне говорят, что 23 мая будет матч, с кем - не знаю. Я не могу говорить, но скажу, что мы на 90% сыграем против Демократической республики Конго. Это 26 мая будет игра. Будем ждать наших игроков из Англии, из Италии. Главное, чтобы ребята были здоровы».

О восстановлении Дениса Попова: «Сказали, что ничего страшного. Около недели должно быть восстановление».

«Провести матч с молодежной сборной Украины? Нет, не думал об этом».