Чемпионат мира18 мая 2022, 21:00 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
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Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
18 мая в Хорватии прошел товарищеский матч с участием сине-желтых
18 мая 2022, 21:00 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
912
0
18 мая в Хорватии прошел товарищеский матч между «Риекой» и сборной Украины.
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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