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Чемпионат мира
18 мая 2022, 21:00 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
912
0

Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

18 мая в Хорватии прошел товарищеский матч с участием сине-желтых

18 мая 2022, 21:00 | Обновлено 18 мая 2022, 21:34
912
0
Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Александр Петраков

18 мая в Хорватии прошел товарищеский матч между «Риекой» и сборной Украины.

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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