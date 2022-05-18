ВИДЕО. Гармаш открыл счет в матче с Риекой после передачи Буяльского

Сборная Украины первой открыла счет в благотворительном контрольном матче против хорватской «Риеки».

Буяльский с левого края штрафной «Риеки» набросил мяч в свободную зону, и Гармаш с отскока вонзил снаряд в ворота на 24-й минуте встречи.