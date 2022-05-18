Чемпионат мира18 мая 2022, 20:12 |
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ВИДЕО. Гармаш открыл счет в матче с Риекой после передачи Буяльского
Денис идеально пробил в одно касание
18 мая 2022, 20:12 |
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Сборная Украины первой открыла счет в благотворительном контрольном матче против хорватской «Риеки».
Буяльский с левого края штрафной «Риеки» набросил мяч в свободную зону, и Гармаш с отскока вонзил снаряд в ворота на 24-й минуте встречи.
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