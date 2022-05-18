Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гармаш открыл счет в матче с Риекой после передачи Буяльского
Чемпионат мира
18 мая 2022, 20:12 |
1753
1

ВИДЕО. Гармаш открыл счет в матче с Риекой после передачи Буяльского

Денис идеально пробил в одно касание

18 мая 2022, 20:12 |
1753
1
ВИДЕО. Гармаш открыл счет в матче с Риекой после передачи Буяльского
УАФ. Денис Гармаш

Сборная Украины первой открыла счет в благотворительном контрольном матче против хорватской «Риеки».

Буяльский с левого края штрафной «Риеки» набросил мяч в свободную зону, и Гармаш с отскока вонзил снаряд в ворота на 24-й минуте встречи.

По теме:
Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
Александр ПЕТРАКОВ: «Сейчас будем принимать сложные решения по составу»
Риека – Украина. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
товарищеские матчи Риека благотворительный матч сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Денис Гармаш Виталий Буяльский видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
Бокс | 18 мая 2022, 08:34 2
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге

Трагическая история в боксе

Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
Футбол | 18 мая 2022, 17:55 0
Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой
Довбик и Сикан выйдут в старте сборной Украины на матч с Риекой

Встреча начнется в 19:00 по Киеву

Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Война | 18.05.2022, 17:33
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Футбол | 18.05.2022, 12:43
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Футбол | 17.05.2022, 23:23
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Ударное начало второго тайма. Сборная Украины обыграла Эмполи
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Oliynuk_sport
Гармаш здорово забив, браво Україна! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
18.05.2022, 05:30 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
17.05.2022, 22:45 1
Хоккей
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
17.05.2022, 21:10 1
Война
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
17.05.2022, 19:46
Футбол
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 14
Война
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
17.05.2022, 05:30
Футбол
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем