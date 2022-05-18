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  4. Президент Вереса: «Как играть матчи, когда звучит сирена и летают ракеты»
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 19:53 |
142
1

Президент Вереса: «Как играть матчи, когда звучит сирена и летают ракеты»

Иван Надеин не исключает, что придется проводить матчи в другой стране

18 мая 2022, 19:53 |
142
1
Президент Вереса: «Как играть матчи, когда звучит сирена и летают ракеты»
veres.rv.ua

Президент «Вереса» Иван Надеин допускает, что сезон чемпионата Украины придется проводить в другой стране.

— Что делать с новым сезоном УПЛ, реально ли вообще стартовать?

- Эти моменты будем обсуждать 27 мая на встрече клубов по УПЛ и УАФ.

— Какой вариант считаете оптимальным: провести первенство за границей или экспресс-чемпионат в феврале-мае на западе Украины?

— Безусловно, хотелось, чтобы чемпионат прошел на западе Украины. Это было бы оптимально. Там достаточно стадионов и не разрушена спортивная инфраструктура. Разумеется, первые матчи будут проходить без зрителей, как это было во время ковида. Но это возможно только при прекращении войны. Как можно играть матч, когда раздается воздушная тревога и летают ракеты?

В таких обстоятельствах проще провести первенство за границей.

— Все ли клубы финансово потянут играть за границей?

— Хороший вопрос, ведь это будет однозначно дороже, чем играть в Украине. Есть еще такой вариант – базироваться на западе, а играть в Польше. Это было бы чуть дешевле.

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Верес Ровно Иван Надеин чемпионат Украины по футболу
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Источник FanDay
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Октавий Фландрийский
Играть в Украине можно. Только при условии. если павелка обеспечит прикрытие стадионов приличным количеством ПВО и обеспечит страховые выплаты пострадавшим в случае получения увечий или, не дай Бог, летального исхода, при прорыве ракеты на стадион. Тогда да.
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