Орлов и Белинский стартовали с побед на 25-тысячнике в Хорватии

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Вячеслав Белинский победно стартовали на 25-тысячнике ITF в Хорватии, где посеяны под вторым и четвертым номером соответственно.

Еще два украинца Иван Кременчуцкий и Игорь Дудун, которые начинали в квалификации, свои матчи проиграли.

Осиек. Первый круг

Вячеслав Белинский (Украина) – Бозо Барун (Хорватия) – 6:4, 6:1

Владислав Орлов (Украина) – Кристиан Юхас (Сербия) – 6:0, 3:6, 6:1

Иван Кременчуцкий (Украина) – Душан Обрадович (Сербия) – 2:6, 1:6

Игорь Дудун (Украина) – Пол Валсекки (Франция) – 3:6, 0:6