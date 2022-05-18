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  4. Орлов и Белинский стартовали с побед на 25-тысячнике в Хорватии
ITF
18 мая 2022, 17:46 |
69
0

Орлов и Белинский стартовали с побед на 25-тысячнике в Хорватии

Еще два украинца свои матчи проиграли

18 мая 2022, 17:46 |
69
0
Орлов и Белинский стартовали с побед на 25-тысячнике в Хорватии
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Вячеслав Белинский победно стартовали на 25-тысячнике ITF в Хорватии, где посеяны под вторым и четвертым номером соответственно.

Еще два украинца Иван Кременчуцкий и Игорь Дудун, которые начинали в квалификации, свои матчи проиграли.

Осиек. Первый круг

Вячеслав Белинский (Украина) – Бозо Барун (Хорватия) – 6:4, 6:1
Владислав Орлов (Украина) – Кристиан Юхас (Сербия) – 6:0, 3:6, 6:1
Иван Кременчуцкий (Украина) – Душан Обрадович (Сербия) – 2:6, 1:6
Игорь Дудун (Украина) – Пол Валсекки (Франция) – 3:6, 0:6

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Вячеслав Белинский Владислав Орлов Иван Кременчуцкий Игорь Дудун ITF Осиек
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Источник Sport.ua
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