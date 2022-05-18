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Италия
18 мая 2022, 17:45 | Обновлено 18 мая 2022, 18:16
198
0

Интер готовит новый контракт для главного тренера

Чемпионы Италии хотят сохранить Симоне Индзаги

18 мая 2022, 17:45 | Обновлено 18 мая 2022, 18:16
198
0
Интер готовит новый контракт для главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

«Интер» собирается предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущее соглашение действует до лета 2023 года, зарплата Индзаги-младшего составляет 4,2 миллиона евро. «Интер» поднимет зарплату тренеру до 5,3 миллиона евро в год.

Нынешний сезон для Индзаги является дебютным в «Интере». Он уже завоевал два трофея (Суперкубок и Кубок Италии), впервые за 10 лет вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов и сохраняет шансы на чемпионский титул.

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Источник твиттер Николо Скиры
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