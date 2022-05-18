Интер готовит новый контракт для главного тренера
Чемпионы Италии хотят сохранить Симоне Индзаги
«Интер» собирается предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Текущее соглашение действует до лета 2023 года, зарплата Индзаги-младшего составляет 4,2 миллиона евро. «Интер» поднимет зарплату тренеру до 5,3 миллиона евро в год.
Нынешний сезон для Индзаги является дебютным в «Интере». Он уже завоевал два трофея (Суперкубок и Кубок Италии), впервые за 10 лет вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов и сохраняет шансы на чемпионский титул.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
60% из проданных футболок с фамилией Месси
Футболист недолго поучаствовал в сборе «горняков», а теперь находится на родине